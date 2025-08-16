زەخمداری سێ کەس وە گولە ژنیگیش هاناویان لە باشوور موسڵ

شەفەق نیوز ــ نەینەوا

سێ کەس کە یەکیگیان ژنە، ئمڕوو شەممە، تویش زەخمداری هاتن لە ئەنجام مەرافەیگ چەکداری کە رەسیەس ئەرا تەقەکردن لە ئاوای ئەلبو سەیف لە باشوور شار موسڵ.

سەرچەوەیگ ئەمنی وەئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "مەرافەیگ لەنوەین دوو لایەن لە ئاموزایەیل دروسبویە، لە ئەنجام سێ کەس زەخمداربوی کە یەکیگیان ژنە، ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانە".

وتیش، "هێزیگ لە پۆلیس دوو کەس دەسگیرکردنە لە توومەتبارەیل بەشداربوی مەرافەگە، و دەسڵاتدارەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە هوکار رویداوەگە وازکردن".