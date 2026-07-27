‏زەخمداری دوو کەس وە مدوو پەلامارداین لەڕی بۆمب وەبان کۆمپانیایگ سەر وە وەزارەت پیشەسازی لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە زەخمداری کابرایگ و وەڕێوەبەر پاسەوانی وە مدوو پەلامارداین وە نارنجەک دەسی وەبان کۆمپانیای "ئەلفاروق" ئەرا دروسککردن لویلەی سەر وە وەزارەت پیشەسازی لە ناوچەی غەزالیە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە خەوەردا وەئاژانس شەفەق نیوز، کابرای نەناسریایگ چگەسە ناو کومپانیای فاروق ئەرا دروسکردن لویلە سەر وە وەزارەت پیشەسازی لە ناوچەی غەزالیە، نارنجەکیگ دەسی وەناو کۆمپانیاگە وشانیە، لە ئەنجام یەکیگ زەخمداربویە".

‏وتیش؛ "ئەندامەیل ئەمنی پاسەوانیەیل کۆمپانیاگە نووڕینەسە پەلاماردەرەگە و ئەویش تەقە لەلیان کردیە، باوجی توەنستنە بوان".

‏سەرچەوەگە دیاریکرد " لە ئەنجام رویداوەگە یەک ئەندام ئەمنی پاسەوان پەردەی گووشی تویش زەخمداری بویە لە ئەنجام تونی تەقینەوە و شەپوولەگەی" دووپاتکرد هێزە ئەمنیەیل لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی رویداوەگە و ناسنامەی ئەنجامدەرەیل وازکردن.