‏زەخمداری دوو زاڕوو وە مدوو وەخوارکەفتنیان لە قات چوارەم کۆمەڵگەی بەسمایە لە بەغدا

شەفەق ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە زەخمداری دوو مناڵ وە مدوو وەخوارکەفتنیان لە قات چوارەم ناو کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین بەسممایە لە خوەرهەڵات باشوور بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دویەتیگ لەداڵگبوی 2012 کە توشبوی بیماری سستبوین مێشکە لە قات چوارەم وەخوارکەفتیە لەهەمان وەخت دویەتیگ ترەک لەداڵگبوی 2007 وەگەردی بویە ئەرا بازیکردن، تەقەلای گردن و کیشانی دایە لەدویای ئەوەگ ئیسفاکەێد وەخوارکەفتیە، بویە مدوو ئەوەگ وەگەرد یەک وەخواربکەفن".

‏وتیش؛ "لە ئەنجام رویداوەگە دوو دویەتە مناڵەگە تویش شکانن و زەخمداری جیاواز هاتنە ئەرا چارەسەر کلکریانە خەستەخانە"ٚٚ.

