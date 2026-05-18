زەخمداری دوو زاڕوو وە مدوو وەخوارکەفتنیان لە قات چوارەم کۆمەڵگەی بەسمایە لە بەغدا
شەفەق ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە زەخمداری دوو مناڵ وە مدوو وەخوارکەفتنیان لە قات چوارەم ناو کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین بەسممایە لە خوەرهەڵات باشوور بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دویەتیگ لەداڵگبوی 2012 کە توشبوی بیماری سستبوین مێشکە لە قات چوارەم وەخوارکەفتیە لەهەمان وەخت دویەتیگ ترەک لەداڵگبوی 2007 وەگەردی بویە ئەرا بازیکردن، تەقەلای گردن و کیشانی دایە لەدویای ئەوەگ ئیسفاکەێد وەخوارکەفتیە، بویە مدوو ئەوەگ وەگەرد یەک وەخواربکەفن".
وتیش؛ "لە ئەنجام رویداوەگە دوو دویەتە مناڵەگە تویش شکانن و زەخمداری جیاواز هاتنە ئەرا چارەسەر کلکریانە خەستەخانە"ٚٚ.