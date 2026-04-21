زەخمداری چالاکوان مەدەنی زورغام ماجد لە تەقەلای تیرۆرکردن نوویگ لە بابل
شەفەق نیوز ـ بابل
شایەتحالەیل، ئمروو سێشەممە، خەوەردان چالاکوان مەدەنی زورغام ماجد کەفتە وەر تەقەلای تیرۆرکردن نوویگ لە پارێزگای بابل.
شایەتحالەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیانن، ماجد یەکیگ لە قولەیلی زەخمداربویە، دەسوەجی ئەرا چارەسەری کلکریاسە خەستەخانە، لە پارچە ڤیدیۆیگ دەرچوود لەناو قاویش فریاکەفتن فریاکەفتن سەرەتایی ئەرای کرێد، شوین خوین ئاشکرایگ لەقەێ قول چەپی دیاردەێد.
تا وەخت ئامادەکردن ئێ خەوەرە، هیچ هەڵوێستیگ لە لایەن دەسەڵاتەیل ئەمنی عراق لەباوەت ئێ رویداوە دەرنەچگە.
یە دویەمین تەقەلای لەی جویرەس کە ماجد وەخوەی دوینێد لەماوەی نزیکەی دوو ساڵ، لە تەموز ساڵ 2024 گوزەشتە راگەیان لە تەقەلایگ تیرۆرکردن سەرنەکەفتی رزگاری بویە.