زەخمداربۊن وەرپرسیگ لە کارەبا وە تەقینەوەیگ لەناو وێستگەیگ لە دیالە

شەفەق نیوز - دیالە

سەرچەوەیگ ناوخۆیی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداربۊن ئەندازیاریگ وەرپرس لە وەزارەت کارەبا وە سزیان رخداریگ، لەئەنجام رۊداویگ لەناکاو لە باکوور خوەراوای پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رۊداوەگە لە مەوقەیگ رۊدا کە بڕەڕیگ کارەبایی لەناو یەکیگ لە وێستگەیل لە قەزای خاڵس تەقیەو، کە بویە هووکار زەخمداربۊن ئەو ئەندازیارە کە پۆست وەرپرس سەنتەر خاسەوکردن کارەبای خاڵس دیرێد، بیجگە لە زەخمداربۊن فەرمانبەریگ ترەک کە وەگەردی بویە.

وتیش: ئەندازیارە زەخمدارەگە بریاسە خەسەخانە و تەندروسیی سەختە.