زەخمداربوین 25 کەس وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لە باشوور عراق

شەفەق نيوز - زیقار

زیاتر لە 25 کەس، وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن، ئمڕوو شەممە، لەبان ری ناودەوڵەتی لە پارێزگای زیقار باشوور عراق زەخمدار بوین.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە لە شار ناسریە بریان، و هەفت لەلییان تویش زەخمەیل سەختیگ هاتنە، دیاری کرد کە رویداوەگە ناوەین پاسیگ گەورە و ماشینیگ ساڵۆن بویچگ بویە.

وتیش: هیزەیل ئەمنی و ماشینەیل فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە، و لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا.