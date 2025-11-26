‏شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، زەخمداری ئەفسەریگ وەڕێوەبەرایەتی هووشبەر میسان وە گولە مەوقەی رویوەڕویبوین مەوقەی ئەنجامداین ئەرکەگەی لە قەزای مجەر لە پارێزگایگ باشوور عراق راگەیان.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دووپاتکرد " ئێ دەسدرویژی "ترسنۆکانە" نیەوسنێدەیان لە وەردەمبوین جەنگ دژ وە بازرگانەیل مادەی هووشبەر، دووپاتکرد پرۆسه‌یل سزادانیان وە "هێزیگ به‌رزتر و تونوتیژییگ زیاتر" وه‌رده‌وام بوود، و هه‌ر كه‌سیگ كارمه‌نەیل وه‌زاره‌ته‌گە بكەێدە ئامانج، "وەدویاچگن و لێپرسینه‌وه‌ وەردی کرێد و له‌ چنگ یاسا ڕزگاری نیەود".

‏وتیش،وەزارەت ناوخوەی "وە ئەو پەر شانازی دەسخوەشی لە قارەمانی پیایەیل وەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهیشتن مادە هووشبەرەیل کەن وەپای ئەوەگ "بەربەست یەکەم و بەهێزترین قەڵغانن" لە رویوەرویبوین رخدارترین ئاڵنکارەیل کە گەنجەیل عراق کەفنە ئامانج.