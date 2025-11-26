زەخمداربوین ئهفسهریگ له میسان.. وهزارهت ناوخوەی پهیمان وەردەوامی وە "جەنگ یهكلاكهرهوه" دژ مادده هۆشبهرهیل دەێد
شەفەق نیوز ـ بەغداد
وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، زەخمداری ئەفسەریگ وەڕێوەبەرایەتی هووشبەر میسان وە گولە مەوقەی رویوەڕویبوین مەوقەی ئەنجامداین ئەرکەگەی لە قەزای مجەر لە پارێزگایگ باشوور عراق راگەیان.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دووپاتکرد " ئێ دەسدرویژی "ترسنۆکانە" نیەوسنێدەیان لە وەردەمبوین جەنگ دژ وە بازرگانەیل مادەی هووشبەر، دووپاتکرد پرۆسهیل سزادانیان وە "هێزیگ بهرزتر و تونوتیژییگ زیاتر" وهردهوام بوود، و ههر كهسیگ كارمهنەیل وهزارهتهگە بكەێدە ئامانج، "وەدویاچگن و لێپرسینهوه وەردی کرێد و له چنگ یاسا ڕزگاری نیەود".
وتیش،وەزارەت ناوخوەی "وە ئەو پەر شانازی دەسخوەشی لە قارەمانی پیایەیل وەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهیشتن مادە هووشبەرەیل کەن وەپای ئەوەگ "بەربەست یەکەم و بەهێزترین قەڵغانن" لە رویوەرویبوین رخدارترین ئاڵنکارەیل کە گەنجەیل عراق کەفنە ئامانج.