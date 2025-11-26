‏زەخمداربوین ئه‌فسه‌ریگ له‌ میسان.. وه‌زاره‌ت ناوخوەی په‌یمان وەردەوامی وە "جەنگ یه‌كلاكه‌ره‌وه‌" دژ مادده‌ هۆشبه‌ره‌یل دەێد

‏زەخمداربوین ئه‌فسه‌ریگ له‌ میسان.. وه‌زاره‌ت ناوخوەی په‌یمان وەردەوامی وە "جەنگ یه‌كلاكه‌ره‌وه‌" دژ مادده‌ هۆشبه‌ره‌یل دەێد
2025-11-26T08:41:57+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، زەخمداری ئەفسەریگ وەڕێوەبەرایەتی هووشبەر میسان  وە گولە مەوقەی رویوەڕویبوین  مەوقەی ئەنجامداین ئەرکەگەی لە قەزای مجەر لە پارێزگایگ باشوور عراق راگەیان.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دووپاتکرد " ئێ دەسدرویژی "ترسنۆکانە" نیەوسنێدەیان  لە وەردەمبوین جەنگ دژ وە بازرگانەیل مادەی هووشبەر، دووپاتکرد  پرۆسه‌یل سزادانیان وە "هێزیگ به‌رزتر و تونوتیژییگ زیاتر" وه‌رده‌وام بوود، و هه‌ر كه‌سیگ كارمه‌نەیل  وه‌زاره‌ته‌گە بكەێدە ئامانج، "وەدویاچگن  و لێپرسینه‌وه‌ وەردی کرێد و له‌ چنگ یاسا ڕزگاری نیەود".

‏وتیش،وەزارەت ناوخوەی  "وە ئەو پەر شانازی  دەسخوەشی لە قارەمانی پیایەیل وەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهیشتن مادە هووشبەرەیل کەن وەپای ئەوەگ "بەربەست یەکەم و بەهێزترین قەڵغانن" لە رویوەرویبوین رخدارترین ئاڵنکارەیل کە گەنجەیل عراق کەفنە ئامانج.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon