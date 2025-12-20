زەخمداربوین ئەندامیگ وەرگری شارستانی وەگەرد ژنەگەی وە پەلاماریگ چەکدار لە کەرکوک

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە زەخمداربوین ئەندامیگ وەرگری شارستانی وەگەرد ژنەگەی لە ئەنجام پەلاماریگ چەکدار وەلایەن چەکدارەیلیگ نەناسیای چگنە ناو ماڵیان لە قەزای داقوق باشوور پارێزگای کەرکوک.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکدارەیلیگ چگنە ناو ماڵەگە ئەرا دزیکردن، وەلێ خاوەن ماڵەگە خوەی و ژنەگەی نوایان گردن، کە تاوانکارەیل تەقە لەلییان کردن، و هەردوگیان زەخمدار بوین.

وتیش: ئەو دوو زەخمدارە ئەرا خەسەخانە بریان و هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە و لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە و ناسین توومەتبارەیل و وەشوینکەفتنیان واز کردن.