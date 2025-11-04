زەخمداربوین ئەندامیگ ئەمنی وە تەقیان مینیگ لە بەسرە

شەفق نيوز– بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای بەسرە، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداربوین ئەندامیگ لە پاسەوان سنوور لە ئەنجام تەقیان مینیگ لە جیماگەیل جەنگ، لە کەرت قورنە باشوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: زەخمدارەگە تەمەنی 45 ساڵە خەڵک قەزای زوبێر، لە کەرت لیوای 16ی پاسەوان سنوور کار کەێد، دیاری کرد کە تەقینەوەگە بویە مدوو بڕیان نیمچە تەواویگ هەردوگ دەسی.

وتیش: زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە بریا، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.