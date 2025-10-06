زەخمداربوین دویەتیگ وە پەلامار سەگەیل وەرولا مەوقەی چگنی ئەرا مەکتەو لە کەرکوک

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە قەزای حەویجە باشوور خوەرئاوای کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە دویەتیگ زەخمدار بویە لە ئەنجام پەلامار بڕیگ سەگ وەرولا مەوقەی چگنی ئەرا مەکتەو لە شەوەکی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لەناو یەکیگ لە گەڕەکەیل ناوەند قەزاگە بویە، هەناێ بڕیگ سەگ پەلامار دویەتیگ نزیک تۆ ساڵە دان مەوقەی ریکردنی وەرەو مەکتەو، کە پا و دەسی زەخمدار بوی.

وتیش: کەسوکارەیل دویەتە ئەرا خەسەخانەی حەویجە بردن، و تەندروسیی ئارامە، و دیاری کرد کە خەڵکەگە داوا لە شارەوانی کردن ریکارەیل زویوەزوی ئەرا سنووردارکردن بڵاوبوین سەگەیل وەرولا جیوەجی بکەن، کە رخباری لەبان مناڵ و ریوارەیل دیرن.