زیارەت چلە نزیکەوبوود لە کۆتایی و شەفەق نیوز دویای دیمەنەیلی توومارکەێد (وینە)
شەفەق نیوز ـ کەربەلا
وەگەرد نزیکەوبوین کۆتایی لە مەراسیم چلە لە عراق، کامیرای شەفەق نیوز دیمەنەیل رووژە کۆتایەیل توومارکەێد کە شەپوول زیارەتکەرەیل وەردەوامە ئەرا کەربەلا ئەرا زینگکردن یاد چلەی ئیمام حسێن.
وینەیل ئاسانی هامشوو زیارەتکەرەیل لەناو مەزار ئیمام حسێن و براگەی ئەبولفەزل عەباس دەرخەێد وەگەرد بڵاوکردن دەزگا ئمنیەیل و خزمەتگوزاریەیل فراوانیگ و وەردەوامبوین لە جیوەجیکردن پلانەیل ئەرا دابینکردن هامشووو و پیشکەشکردن خزمەتگوزاری جیاواز وەپیان.
سەرۆک شانەی راگەیان لە رووژ شەممەی گوزەشتە، فەریق سەعەد مەعەنن راگەیان 4,007,257 زیارەتکار هاتنەسە ناو عراق لە شەو یەکەم مانگ موحەرەمەو تا شەو جومعە.