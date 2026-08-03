‏زیارەت چلە نزیکەوبوود لە کۆتایی و شەفەق نیوز دویای دیمەنەیلی توومارکەێد (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ کەربەلا

‏وەگەرد نزیکەوبوین کۆتایی لە مەراسیم چلە لە عراق، کامیرای شەفەق نیوز دیمەنەیل رووژە کۆتایەیل توومارکەێد کە شەپوول زیارەتکەرەیل وەردەوامە ئەرا کەربەلا ئەرا زینگکردن یاد چلەی ئیمام حسێن.

‏وینەیل ئاسانی هامشوو زیارەتکەرەیل لەناو مەزار ئیمام حسێن و براگەی ئەبولفەزل عەباس دەرخەێد وەگەرد بڵاوکردن دەزگا ئمنیەیل و خزمەتگوزاریەیل فراوانیگ و وەردەوامبوین لە جیوەجیکردن پلانەیل ئەرا دابینکردن هامشووو و پیشکەشکردن خزمەتگوزاری جیاواز وەپیان.

‏ سەرۆک شانەی راگەیان لە رووژ شەممەی گوزەشتە، فەریق سەعەد مەعەنن راگەیان 4,007,257 زیارەتکار هاتنەسە ناو عراق لە شەو یەکەم مانگ موحەرەمەو تا شەو جومعە.

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