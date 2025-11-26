‏زیاتر لە 7 هەزار جیاوەبوین لە عراق لەماوەی مانگ تەشرین یەکەم

2025-11-26

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو چوارشەممە، ئامار شمارەیگ دەزویرانی و جیاوەبوین توومارکریاگ لە وڵاتەگە بیجگە لە هەرێم کوردستان  بڵاوکرد ئەرا مانگ تشرین یەکەم وەرین  کە رەسیە ئەرا زیاتر لە 40 هەزار حالەت.

‏وەپای ئامارەگە، کوو گشت ئامارەیل توومارکریاگ  34617 حالەتە، بەغدای پایتەخت و نەینەوا هانە لوتکەی دەزویرانی کە لە دیم  رەسافە رەسیە  5139 دەزورانی و لەکەرخ رەسیە 3809، باوجی لە نەینەوا رەسیە  3488.

‏باوجی لەباوەت جیاوەبوین  کوو گشت حالەتەیل دادگای شارستانی عراق رەسیە، 7470 حالەت، وەهەمان شیوە بەغدای پایتەخت یەکەمە و بەسرە وە پلەی دویەم تێد  لە لای رەسافە رەسیەس ئەرا  1503 حالەت جیاوەبوین و ، لای کەرخ 1197، لە بەسرە 874.

