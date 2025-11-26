زیاتر لە 7 هەزار جیاوەبوین لە عراق لەماوەی مانگ تەشرین یەکەم
شەفەق نیوز ـ بەغدا
ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو چوارشەممە، ئامار شمارەیگ دەزویرانی و جیاوەبوین توومارکریاگ لە وڵاتەگە بیجگە لە هەرێم کوردستان بڵاوکرد ئەرا مانگ تشرین یەکەم وەرین کە رەسیە ئەرا زیاتر لە 40 هەزار حالەت.
وەپای ئامارەگە، کوو گشت ئامارەیل توومارکریاگ 34617 حالەتە، بەغدای پایتەخت و نەینەوا هانە لوتکەی دەزویرانی کە لە دیم رەسافە رەسیە 5139 دەزورانی و لەکەرخ رەسیە 3809، باوجی لە نەینەوا رەسیە 3488.
باوجی لەباوەت جیاوەبوین کوو گشت حالەتەیل دادگای شارستانی عراق رەسیە، 7470 حالەت، وەهەمان شیوە بەغدای پایتەخت یەکەمە و بەسرە وە پلەی دویەم تێد لە لای رەسافە رەسیەس ئەرا 1503 حالەت جیاوەبوین و ، لای کەرخ 1197، لە بەسرە 874.