‏زیاتر لە 6% .. بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر وە قورس و ناوڕاس، ئمڕوو، زیاتر لە 6٪ بەرزەوبوی وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جیهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 4.25 دۆلار و وە رێژەی 6.30%‎‎ بەرزەوبوی رەسیە 71.72 دۆلار ئەرا هەر بەبمیلیگ و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 4.25 دۆلار و وە رێژەی 6.12% بەرزەوبوی رەسیە 73.67 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهان بەرزەوبوینیگ وەخوەی دی، لەژیر سای زیایبوین رویوەرویبوینەیل ناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل وە لایگ و ئیران وە لایگتر، بەرزەوبوینەگە لەوەختیگە نیگەرانیەیل بان دابینکردن وزە زیایکردیە، وەتایوەت دویای هەڕەشەیل بەسانن گەروو هورمز.

‏نرخ خام برێنت ئەرا 72.35 دۆلار بەرزەوبوی، هەمیش خام تەکساس ئەمریکی رەسیە 79.80 دۆلار.

