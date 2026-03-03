‏زیاتر لە 6% .. بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە

2026-03-03T08:26:41+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر وە قورس و ناوڕاس، ئمڕوو، زیاتر لە  6٪ بەرزەوبوی وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جیهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە  4.25 دۆلار و وە رێژەی  6.30%‎‎ بەرزەوبوی رەسیە 71.72 دۆلار ئەرا هەر بەبمیلیگ و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش   4.25 دۆلار و وە رێژەی  6.12% بەرزەوبوی  رەسیە 73.67 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهان بەرزەوبوینیگ وەخوەی دی، لەژیر سای زیایبوین رویوەرویبوینەیل ناوەین  ئەمریکا و ئیسرائیل وە لایگ و ئیران وە لایگتر، بەرزەوبوینەگە لەوەختیگە نیگەرانیەیل بان دابینکردن وزە زیایکردیە، وەتایوەت دویای هەڕەشەیل بەسانن گەروو هورمز. 

‏نرخ خام برێنت ئەرا 72.35 دۆلار بەرزەوبوی، هەمیش خام  تەکساس ئەمریکی رەسیە 79.80 دۆلار.

