‏زیاتر لە 50 قوربانی و زەخمداری لە ئەنجام ئامار "ناکۆتایی" پەلامارەیل سعودیە و ئەمریکا وەبان عراق

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دەسەی حەشدی شەعبی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان وەلای کەم 20 ئەندام لە حەشد کوشیانە، و 32 تر زەخمدار بوینە، لە ئاماریگ "ناکوتا لەلی" ئەڕا ئەو پەلامارەیلە کە وەلایەن "دەستدروێژی" هاوبەش ئەمریکی – سعودی ئەنجام دریایە، لەوەر ئامانجگردن بارەگەیل فەرمی دەسەی حەشد لە چەن پارێزگایگ عراق.‏

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ فەرمی وت "دەسدرویژییەیلە رەسینە بارەگەیل دەسەگە لە پارێزگایەل بەغدا، و واسیت، و نەینەوا، و بەسرە، و کەرکووک، و کەربەلا، و دیالی، هەمیش بویە مدوو زەرەد مادی جوراوجویر ئەرا بەشیگ لە بارەگەیل و ماشین و کەرەستەیل سەربازی".

‏دووپاتکرد"لیژنەیل پسپۆڕ وەردەوامن لە کارەیل مەیدانیان ئەرا دەسنیشانکردن زەردەیل و هویردەکاری زانیارییەیل، وە لەوەر ئەوەگ ئامار شەهیدەیل و زەخمدارەیل ڕاگەیەنریاگ ئاماریگ سەرەتاییە وە هاتێ بەرزەوبوود وەرد وەردەوامی پرۆسەیل گەردین و هویردبینی و تەواوکردن راپۆرتەیل مەیدانی".

‏

‏