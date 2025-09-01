زیاتر لە 40 مليار دۆلار فرووشتن بانک ناوەندی عراق وە ماوەی شەش مانگ

شەفەق نيوز- بەغداد

بانک ناوەندی عراق، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرای بڕ فرووشەیلی لە دۆلار کرد، کە رەسیە زیاتر لە 40 مليار دۆلار لە ماوەی نیمەی یەکەم ئمساڵ.

وەگورەی نووترین ئامار بانکەکە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز؛ فرووشەیل دۆلار لە ماوەی 6 مانگ لە ساڵ 2025 رەسیە 40 مليار و 904 ملیۆن دۆلار.

ئامارەگە نشان دا نە فرووشەیل بەشەو بوینەسە ناوەین هەواڵەی دەرەکی وەبڕ 39 مليار و 517 ملیۆن، و فرووشەیل کاش کە رەسیە یەک ملیار و 387 ملیۆن دۆلار.

وتیش: ئی فرووشەیل ماوەی شەش مانگ لەی ساڵە، کە رەسیەسە 40 مليار و 904 ملیۆن دۆلار، وەڕیژەی 17 % لە خود ماوەگەی پارەکە بەرزەو بویە، کە رەسوێدە 34 مليار و 735 مليۆن دۆلار.