‏زیاتر لە 3 ملیۆن ئیرانی لە کەربەلان ئەرا زینگکردن زیارەت "عاشورا"

شەفەق نیوز - تەهران

‏ رادیۆ و تەلەڤزیۆن ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان زیاتر لە سێ ملیۆن زیارەتکەر ئیرانی رەسیەنە شار کەربەلای عراق ئەرا بەشداری کردن لە مەراسیم زینگکردن یاد عاشورا کە سوو پەنجشەممە 25ی حوزەیران 2026 وەڕیوەچوود.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: نزیکەی 400 هەزار زیارەتکەر ئیرانی لە یەک رووژ لە سنوورەیل هشکایی هاتنەس وە ناو عراق، ئەوەیش لە چوارچیوەی هاتن وەردەوام سەردانیکەرەیل کە رووی کردنەسە عەتەبەیل پیرۆز لە کەربەلا ئەرا بەشداری کردن لە مەراسیم دەی مانگ موحەڕەم.

‏پارێزگاێ کەربەلا ساڵانە شایەت هاتن ملیۆنەها زیارەتکەرە لە ناوخوەێ عراق و دەیشت وڵات، ئەرا زینگکردن زیارەت عاشورا، ئەوەیش وەگەرد وەردەوامی ریوشوینەسل ئەمنی و خزمەتگوزاری فرە ئەرا مسۆگەرکردن جویلەی زیارەتکەرەیل و پێشکەشکردن خزمەتگوزاری ئەرایان.

‏