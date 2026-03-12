‏زیاتر لە 20 کوشیان لەری وە ئامانجگردن بارەگای حەشد شەعبی لە ئەنبار

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏فرۆکە جەنگیەیلیگ کە ناسنامەیان دیارنەوی، شەفەق ئمڕوو پەنجشەممە، لەری گورزەیل ئاسمانی بارەگەی سەربازی حەشد شەعبی لە ناوچەی "عەکاشات" سەر وە قەزای قائیم لە پارێزگای ئەنبار لە خوەرئاوای عراق کردە ئامانج.

‏‌سەرچەوەیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گورزەیل ئاسمانی بەهێز بارەگای لیوای 19 لە حەشد شەعبی سەر وە "حەرەکەی ئەنسارولئەوفیا" کردە ئامانج، کە بویە هووکار کوشیان زیاتر لە 20 ئەندام و زەخمداری دەیان کەس ترەک، هاتێ ئامارەگە زیایەوبوود.

‏لە هەمان وەخت، چەن وینەیگ لەناو تووڕەیل کۆمەڵایەتى "فەیسبووک" بڵاو بوینەسەو کە رمیان تەواوەتی بارەگەگە نیشان دەن لە ئەنجام ئەو پەلامارە، و ئاژانسەگە تا ئیسە نەتوەنستیە وە شێوەیگ سەروەخوەی لە راسی و دروسی ئەو گرتەیلە دڵنیا بوود.

