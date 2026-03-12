زیاتر لە 20 کوشیان لەری وە ئامانجگردن بارەگای حەشد شەعبی لە ئەنبار
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
فرۆکە جەنگیەیلیگ کە ناسنامەیان دیارنەوی، شەفەق ئمڕوو پەنجشەممە، لەری گورزەیل ئاسمانی بارەگەی سەربازی حەشد شەعبی لە ناوچەی "عەکاشات" سەر وە قەزای قائیم لە پارێزگای ئەنبار لە خوەرئاوای عراق کردە ئامانج.
سەرچەوەیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گورزەیل ئاسمانی بەهێز بارەگای لیوای 19 لە حەشد شەعبی سەر وە "حەرەکەی ئەنسارولئەوفیا" کردە ئامانج، کە بویە هووکار کوشیان زیاتر لە 20 ئەندام و زەخمداری دەیان کەس ترەک، هاتێ ئامارەگە زیایەوبوود.
لە هەمان وەخت، چەن وینەیگ لەناو تووڕەیل کۆمەڵایەتى "فەیسبووک" بڵاو بوینەسەو کە رمیان تەواوەتی بارەگەگە نیشان دەن لە ئەنجام ئەو پەلامارە، و ئاژانسەگە تا ئیسە نەتوەنستیە وە شێوەیگ سەروەخوەی لە راسی و دروسی ئەو گرتەیلە دڵنیا بوود.