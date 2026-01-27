‏زیاتر لە 2% .. بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام بەسرە وە هەردووگجویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوی وەگەرد داەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهان.

‏نرخ نەفت خا بەسرە وە هەردوگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، زیاتر لە 2% بەرزەوبوی، و وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهان.

‏ نرخ نەفت قورس 1.24 دۆلار و وەرێژەی 2.08%‎‎ بەرزەوبوی رەسیە 60.98 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ و خام ناواس بەسرەش 1.24 دۆلار وە رێژەی 1.99% بەرزەوبوی رەسیە 63.43 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏نرخ نەفت داوەزیا لەدویای بەرزەوبوینەگەی دویەکە وەبان ئەو گەردەلویل وەفریە کە لە بەرهەمهاوردن وەفر دا لە وڵاتە یەکگرتگەیل.

‏خام برێنت رەسیە 65.19 دۆلار و خام تكساس ئەمریکی 60.30 دۆلار.