زیاتر لە 17 مليار دۆلار داهاتەیل عراق لە چارەک سیێەم ساڵ 2025

شەفەق نيوز - بەغداد / هەولێر

داهاتەیل عراق لە کاڵا و شمەک لە چارەک سیێەم لە ساڵ 2025 رەسیە زیاتر لە 17 مليار دۆلار، وەگورەی سایت Trading Economics.

سایتەگە لە ئاماریگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: داهاتەیل عراق لە چارەک سێیەم لە ساڵ گوزەشتە رەسیە 17.929 مليار دۆلار کە زیاترە لە چارەک دویەم خود ساڵەگە بەرزەو بوی کە رەسوێدە 17.534 مليار دۆلار.

وتیش: ناوڕاس داهاتەیل عراق لە ناوەین ساڵەیل 1988 تا ساڵ 2025 رەسیە 13.478 مليار دۆلار، کە بەرزترین ئاستی لە پای 50.155 مليار دۆلار ئەمریکی توومار کرد لە چارەک دویایین لە ساڵ 2012، و خوارترین ئاستی لە پای2.681 مليار دۆلار بوی لە چارەک دویایین 1994.

دیاری کرد کە گرنگترین داهاتەیل عراق: ئامێر و ئامرازەیل گواستەوە وە 38% لە بڕ داهاتەیل، و بەرهەمە دروسکریاگەیل وە 27%، سزەمەنی کانزایی 10%، کیمیایی 7%.

گرنگترین هاوبەشەیل هاوردە: سوريا 18% لە بڕ داهاتەیل، وڵات چین 14% و ئەمریکا 6%، و لەناو ئەو هاوبەشەیل ترەک: کۆریای باشوور، ئوردن، ئەڵمانیا و هندستان.