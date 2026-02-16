زيقار.. کوشیان ژن و شوییگ دویای سزیان ماشینیان

شەفەق نيوز- زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە ژن و شوییگ لە دویای سزیان ماشینیان خوەرئاوای ناسریە لە پارێزگای زیقار گیانیان لەدەسدان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پیاویگ وەگەرد ژنەگەی لە دویای سزیان ماشینیان لەناو بووسانیگ لە ناوچەی سایح خوەرئاوای شار ناسریە ناوەند پارێزگای زیقار گیانیان لەدەسدان.

وتیش؛ ئەو دوو قوربانیە خەڵک بەسرە بوینە، و تەرمەیلیان ئەرا پزشک دادوەری بریا، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.