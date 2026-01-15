زمسانیگ سەخت باڵ وەبان عراق کیشێد.. وەفر و سایەخە و واران تا رووژ شەممە وەردەوام بوود

شەفەق نیوز- بەغداد

دەسەی گشتیی کەشناسیی عراق، ئمروو پنجشەممە راگەیان وینەی مانگە دەستکردەیل جویلەی ئەو ئەورە کاریگەریلە نیشان دانە کە لە وەخت شوەکی لە ئاسمان وڵات بوین، وەگەرد دەرفەت واران وارینیگ سووک و وەفر لە چەن ناوچەیگ.

بەش مەزەنەی کەشناسی لە دەسەگە لە بەیاننامەیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز کلکریاس راگەیان، دەرفەت نمە واران لە ناوچەیل خوەرهەڵات وڵات و ناوچە جیاجیایەیل شارەیل ناوەڕاس و باشوور لە شوینویل سنووردار هەس، بیجگە لە موسڵ و دهۆک، و لە وەخت ئیوارە کۆتایی وەپی تێد.

دیاریکرد ئەرا وەردەوامی وەفر وارین برزاییەیل سلێمانی و رسینیی وە بڕیگ لە ناوچ نزمەیل پارێزگاگە، بیجگە لە مەزەنەی وەفر وارین لە بەرزاییەیل هەولێر و دهۆک.

دەسەگە ئاشکرایکرد، کەشیگ فرە سەردەو بوو وەگەرد تومارکردن پلەی گەرمی ژیر سفر لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور لە وەخت شەوەکی، لە ئمڕوو شەممە دەسوەپی کەید و رووژ جومعە و شەممە وەردەوام بوود، لە هەفتەی ئایند کەمکەم بەرزەوبوود، وەگەرد هوشداری لە یەخگردن زەوی و سایەخە.

دیاریکرد، لە رووژەیل جومعەو شەممە تا رادەیگ کەشگە جیگیر بوود، چەوەرێ کرید رووژ یەکشەممە کەشوهەویا نوویگ دەسوەپی بکەێد، ناوچەیل باکوور و بڕیگ لە ناوچەیل ناوڕاس کاریگر بوون.