زریان تەپوتوز دەێد لە ئەنبار و روی کەێد وەرەو پارێزگایەیل ترەک لە عراق

شەفەق نیوز ــ ئەنبار

زریانیگ تەپوتوز خەسیگ، ئمڕوو شەممە، هاتە ناو کەش قەزای راوە خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار، و مەزەنەکرێد روی بکەێد وەرەو پارێزگایەیل ترەک عراق لە ماوەی ساعەتەیل ئایندە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، زریانەگە بویەسە مدوو داوەزیان ئاست نوڕین ئاسۆیی وەشیوەی روشنیگ، ئاستەنگ هامشوو دروسکردیە.

لایەنەیل تەندروسی داوا لە هاوڵاتیەیل کەن وەتایوەت تویشبویەیل بیمارییەیل دەزگایەیل هەناسداین و وە تەمەنەیل، ئاگاداربون و وەپای توانا هامشوو کەمەوبکەن تا خاساوبوین کەشەگە.