زانیاری هەواڵگێریەیل بوینە مدوو پویچەوکردن تووڕیگ ناودەوڵەتی مادەی هووشبەر لە نەجەف
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەڕێوەبەرایەتی پەیوەنی و راگەیانن لە وەڕێوەبەرایەتی کاروبار مادە هووشبەرەیل، زیاد قەیسی، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن تووڕیگ ناودەوڵەتی مادەی هووشبەر ئاشکراکرد کە لە سێ توومەتبار پێکهاتبوین لە پارێزگای نەجەف
قەیسی لە وتاریگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە دەسگیریا وەبان دوو کیلوگام مادەی هووشبەر لە پارێزگای نەجەف".
دیاریکرد، مەفرەزەی وەڕێوەبەرایەتیەگە ئۆپراسیۆن ەمنی ترەک ئەنجامدان لە پارێگای میسان، لە ئەنجام چوار توومەتبار دەسگیرکردن و دەسگردن وەبان دوو کیلوگرام و 150 گرام مادەی هووشبەر کە وەپیان بوی.
وتیش، "گشت ئێ ئۆپراسیۆنەیلە لەدویای وەرگردن رەزامەنی یاسایی پێویست ئەنجام دریاس، وە سەرپەرشتی لایەن داد پەیوەنیدار".