‏زانیاری هەواڵگێریەیل بوینە مدوو پویچەوکردن تووڕیگ ناودەوڵەتی مادەی هووشبەر لە نەجەف

‏وەڕێوەبەرایەتی پەیوەنی و راگەیانن لە وەڕێوەبەرایەتی کاروبار مادە هووشبەرەیل، زیاد قەیسی، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن تووڕیگ ناودەوڵەتی مادەی هووشبەر ئاشکراکرد کە لە سێ توومەتبار پێکهاتبوین لە پارێزگای نەجەف

‏قەیسی لە وتاریگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە دەسگیریا وەبان دوو کیلوگام مادەی هووشبەر لە پارێزگای نەجەف".

‏دیاریکرد، مەفرەزەی وەڕێوەبەرایەتیەگە ئۆپراسیۆن ەمنی ترەک ئەنجامدان لە پارێگای میسان، لە ئەنجام چوار توومەتبار دەسگیرکردن و دەسگردن وەبان دوو کیلوگرام و 150 گرام مادەی هووشبەر کە وەپیان بوی.

‏وتیش، "گشت ئێ ئۆپراسیۆنەیلە لەدویای وەرگردن رەزامەنی یاسایی پێویست ئەنجام دریاس، وە سەرپەرشتی لایەن داد پەیوەنیدار".

