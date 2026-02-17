کەرکوک.. وەردەوەردەیگ رەسێدە بڕین گووش کەسیگ و کوشیان کەسیگ ترەک وە رویداویگ هاتوچو

شەفەق نيوز– كەركوك

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە وەردەوەردەیگ لە پارێزگای کەرکوک، بویە مدوو زەخمداری کەسیگ، دویای ئەوە کە کابرایگ وە تیخ گووشی بڕیە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانەی کەرکوک بریا.

وتیش: دەزگایەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە، و جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی واز کردن.

لە رویداویگ ترەک، کابرایگ مەدەنی گیانی لەدەسدا و دوو کەسیش زەخمدار بوین، لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو ناوەین دوو ماشین مارکەی (كيا) لە ناوچەی پیشەسازی باشوور کەرکوک.

سەرچەوەگە وتیش: تیمەیل فریاکەفتن زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بردن، و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.