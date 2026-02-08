‏کەرکوک و بەغدا.. زەخمداری دوو سەرباز وە بەڵاچە و خوەیکوشتن دویەتیگ

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک/ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە زەخمداری دوو سەرباز لە لیوای 32 سەر وە سوپای عراق وە سزیان جیاوازەیل، وە هووکار ئەوەگ بنکەی فەوج یەکەم لە قەزای دبس کەفتیەسە وەر بەڵاچە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دوو سەربازەگە ئەرا یەکگ لە خەستەخانەیل کلکریانە ئەرا چارەسەرکردن، دووپاتکرد بارودۆخ تەدروسیان جیگیرە.

‏لە رویداویگ جیا لە بەغدا، دەزگا ئەمنیەیل خوەیکوشتن دویەتیگ لەداڵگبوی 2008 توومارکردن لەناو ماڵیان لە قەزای تاجی باکوور پایتەخت.

‏سەرچەوە ئەمنیەگە دیاریکرد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، روداوەگە لەناو سناو ماڵەگە رویدایە، وتیش؛ وەپای نیشانەیل سەرەتایی قوربانیەگە بیماری دەروینی داشتیە.

‏وتیش؛ لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریاس، ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی.

‏

‏