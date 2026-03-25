کەرکوک.. کوشیان یەک کەس و زەخمداری دوو کەس تر وە مدوو تەقینەوەیگ لە وەردەم ماڵ وەرپرسیگ لە حەشد
شەفەق نیوز- کەرکووک
ئمڕوو چوارشەممە، پۆلیسیگ کوشیا و یەکیگ ترەگ وەگەرد کراکاریگ شارەوانی زەخمدار بوین، وە مدوو تەقیان بۆمبیگ لە نوای ماڵ وەرپرسیگ لە حەشد شەعبی لە قەزای داقوق لە پارێزگای کەرکوک.
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، " بۆمبەگە لەناو شوین گەناڵخەیل دانریاوێد، لەنوای ماڵیان تەقیاس بویە مدوو کوشیان پۆلیسیگ دەسوەجی، زەخمداری پۆلیس ترەک وەگەرد کراکاریگ سەر وە شارەوانی قەزاگە".
وتیش، تەرم پۆلیسەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس، و زەخمدارەیل ئەرا چارەسەرکردن کلکریانەس خەستەخانە.