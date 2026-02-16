‏کەرکوک.. ژنیگ وە "زەیت داخ" شویەگەی سزنێد و کوشیان پیایگ وە چەقوو

‏شەفەق نیوز ــ کەرکوک

‏سەرچەوەیل پزیشکی و ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیانن کە دوو رویداو لە پارێزگای کەرکوک توومار کریانە، یەکەمیان ژنیگ وە"روین داخ" دەموچەو شویەگەی سزانيه لە قەزای حەویجە و بویە مدوو زەخمداریی سەختی، دویەمیش کوشیان پیایگ بویە وە چەقو لە ئەنجام مەرافیگ لە ناوڕاس شارەگە.

‏سەرچەوەیگ پزیشکی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ژنیگ لە ناو ماڵ خوەیان لە قەزای حەویجە خوەرئاوای کەرکوک، لە دویای دەمەقاڵ و وەردەوردە روین داخ رشنێدە دەم و چەو شویەگەی و لەدویای پەلاماری داگە وە دان لەلی، یەیش بویە مدوو سزیان سەخت و زەرەد گیانی سەختیگ".

‏سەرچەوەگە وت: "ڕویداوەگە لە ناو ماڵ خێزانەگە بوی و لە دویای گەوراوبوین گیچەڵ ناوەینیان؛ ژنەگە روینە داخەگە رشنێدە دەم و چەو پیاگە، بویە مدوو سزیان دەموچەو و شوینەیلیگ ترەک لەشی کەوەوبویە وە مدوو لێدان".

‏ ئاشکرا کرد "رەخمدارەگە تەمەنی 47 ساڵانە و دەسوەجی ئەرا خەستەخانە کلکریاس تا چارەسەر پێویست وەربگرێد" دیاریکرد "تەندروسی ناجیگیرە وە مدوو سەختی سزیانەگەی و کاریگەری وەبان شوینەیل ناسک لەشی، و کارمەنەیل پزیشکی فریاکەفتنەیل و چارەسەرەیل سەرەتایی پیشکەش کردنە".

‏وەپای سەرچەوەگە، "قوربانیەگە فەرمانبەرە و بیماری درویژە وەخت دیرێد، یەیش بارودۆخەگەی سەخت کردیە" وتیش "پزیشکەیل وەردەوامن لە چەودێریکردنی".

‏وتیش؛ "هێزە ئەمنیەیل دەسوەجی لێکۆڵینەوە وازکردنە، دەسکردنە وە توومارکردن لێدوان دەوروگەردی وەرد گردەوکردن زانیاری لەبان چۆنیەتی رویداوەگە، رێکار یاسایی پێویست وەرانوەر ژنەگە گیرێدەوەر وەپای یاسای عراقی".

‏لە رویداویگ جیا سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە "پیایگ وە ناو (ح. ن) دویای ئەوەگ لە ناوڕاس کەرکوک چەن چەقوویگ وەر سینگی کەفێد، گیان لەدەس دەێد، بکوشەگەیش ئەرا شوین نادیاریگ وایە."

‏وتیش؛ "کوشیایەگە خاوەن ژن و دوو مناڵە، یەکیگیان تەمەنی 9 ساڵان و مناڵ شیر خوەرەیگ 6 مانگانە".

‏دیاریکرد "دەزگایەیل ئەمنی دەسکردنەس وە لێکۆڵینەوە و مینەکردن توومەتبار ئەرا دسگیرکردنی و زانستن چۆنیەتی رویداوەگە و هووکار دروسبوین مەرافەیگ ئەرا تاوانەگە.

