‏کەرکوک... نادیاری مردن دویەت گەنجیگ لەناو مەلەوانگەی ماڵەگەیان و براگەی خەێدە ژیر لێکۆڵینەوە

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکوک، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن دویەت گەنجیگ 24 ساڵان لەناو مەلەوانگەی ناو ماڵیان خنکیاس لە کویچەی عەمەل شەعبی خوەرهەڵات بەغدا، پۆلیس تاوانناسی دەسکردنە وە لێکۆڵینەوە ئەرا ئاشکراکردن چۆنیەتی رویداوەگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دویەت گەنجیگ لەناو مەلەوانگەی ماڵەگەیان مردیە لە بارودۆخ نادیاریگ یەیش هیشتیە هێزە ئەمنیەیل لێکۆڵینەوە وازبکەن".

‏وتیش "پۆلیس تاوانناسی تۆمەت کوشتنی خستیەس بان برای قوربانیەگە لەدویای لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی" وتیش "لێکۆڵینەوەیل هێمانگ وەردەوامن ئەرا زانستن گشت هویردەکاری و هووکارە ڕاستەقینەیل ئی ڕویداوە".

‏لەرویداویگ جیا سەرچەوەگە راگەیان، پۆلیسیگ گیان لەدەسدا وە مدوو پلیان ماتوڕسکیلەگەی لە یەکیگ لە ناحیەیل باشوور کەرکوک.

‏دیاریکرد، رویداوەگە بویە مدوو مردن دەسوەجی پۆلیسەگه لەوەر زەخمداریەگەی، لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە وازکردنە ئەرا زانستن هووکارەگەی.

‏

‏