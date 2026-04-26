کەرکوک.. مردن و زەخمداری 9 کەس وە رویداویگ هاتوچو
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
کەسیگ گیان لەدەسدا و هەشت کەسیش زەخمداربوین، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، لەرویداویگ هاتوچو رخدار لە باکوور پارێزگای کەرکوک، وە مدوو لەدەسدان بەجەر رانندەیگ بارهەڵگر وەبان ماشینەگەی، و زەرەد مادی گەپیگ وە شمارەیگ ماشین رەسان و ئاگر گەپیگ لە شوین رویداوەگە هیزگرد.
سەرچەوەیگ لە هاتوچوی کەرکوک، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "بارهەڵگریگ بار وەپی بویە لەبان ری کەرکوک ـ سلێمانی، رانندەگەی لەناوکاو کۆنترۆل لەدەس دەێد لە نزیک ناوەن رووشنهویری و خەسەخانەی ئازادی، بویەسە مدوو دەرچگنی لە ریەگەی لەیەکەوداینی وەگەرد ماشینەیل مەدەنی".
وتیش، لە ئەنجام رویداوەگە کەسیگ گیان لەدەسدا لە شوین رویداوەگە وە مدوو زەخمداریبوین سەختیگی، و 8 کەسیش زەخمداربوین کە هاتیان زەخمداریان سەختە وە مدوویەو وە ماشین فریاکەفتن ئەرا خەستەخانەی ئازادی کەرکوک کلکریانە".
دەسەڵاتدارەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوەی دەسوەجی لە هووکارەیل کۆنترۆل لەدەسدان بارهەڵگرەگە وازکردجە کە رویداوەگە لە ئەنجام گیچەڵ تەکنیکی بویە یا خێرایی زیای یا هووکارەیل ترەک.
.