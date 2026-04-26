‏کەرکوک.. مردن و زەخمداری 9 کەس وە رویداویگ هاتوچو

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏کەسیگ گیان لەدەسدا و هەشت کەسیش زەخمداربوین، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، لەرویداویگ هاتوچو رخدار لە باکوور پارێزگای کەرکوک، وە مدوو لەدەسدان بەجەر رانندەیگ بارهەڵگر وەبان ماشینەگەی، و زەرەد مادی گەپیگ وە شمارەیگ ماشین رەسان و ئاگر گەپیگ لە شوین رویداوەگە هیزگرد.

‏سەرچەوەیگ لە هاتوچوی کەرکوک، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "بارهەڵگریگ بار وەپی بویە لەبان ری کەرکوک ـ سلێمانی، رانندەگەی لەناوکاو کۆنترۆل لەدەس دەێد لە نزیک ناوەن رووشنهویری و خەسەخانەی ئازادی، بویەسە مدوو دەرچگنی لە ریەگەی لەیەکەوداینی وەگەرد ماشینەیل مەدەنی".

‏وتیش، لە ئەنجام رویداوەگە کەسیگ گیان لەدەسدا لە شوین رویداوەگە وە مدوو زەخمداریبوین سەختیگی، و 8 کەسیش زەخمداربوین کە هاتیان زەخمداریان سەختە وە مدوویەو وە ماشین فریاکەفتن ئەرا خەستەخانەی ئازادی کەرکوک کلکریانە".

‏دەسەڵاتدارەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوەی دەسوەجی لە هووکارەیل کۆنترۆل لەدەسدان بارهەڵگرەگە وازکردجە کە رویداوەگە لە ئەنجام گیچەڵ تەکنیکی بویە یا خێرایی زیای یا هووکارەیل ترەک.

