‏کەرکوک.. مردن و زەخمداری 7 کەس لە ئەندامەیل خيزانیگ وە مدوو رمیان ماڵیگ ئاسەواری

‏کەرکوک.. مردن و زەخمداری 7 کەس لە ئەندامەیل خيزانیگ وە مدوو رمیان ماڵیگ ئاسەواری
2026-04-21T17:51:09+00:00

‏شەفەق نيوز– كەركوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە رمیان ماڵیگ وە بان دانیشتگەیلی لە گەڕەک "فۆریە" لە پارێزگای کەرکوک.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شه‌فه‌ق نیوز وت: ئی ماڵە یەکیگ لە کوەنترین ماڵەیل ناوچەگە، و دیاری کرد رمیانی بویە مدوو مردن کەسیگ و زەخمداری شەش کەس.

‏ وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی  دەسوەجی رەسینەس شوین رویداوەگە و دەسکردنە وە کارەیل رزگارکردن ئەو کەسەیلە لەژیر رمیاگەیل، لەهەمان وەخت ماشین فریاکەفتن رەسیە تا زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلبکەێد.

‏ دیاریکرد،  ئۆپراسیۆن مینەکردن تا ئیسە وەردەوامە ئەرا دڵنیابوین کە قوربانی تر لەژیر رمیاگەیل نییە وەگەرد ئامادەباشی دەزگایەیل پەیوەنیدار لە شوین رویداوەگە.

‏وەپای مەزەنەیل، کویەنیی بیناگە هووکار سەرەکی رمیانەگەیە، و چەوەڕێ ئەنجام لێکۆڵینەوە فەرمییەیلە کریەێد تا مدووەیل ته‌واو رووداوەگە دیاری بکرین.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon