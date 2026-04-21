کەرکوک.. مردن و زەخمداری 7 کەس لە ئەندامەیل خيزانیگ وە مدوو رمیان ماڵیگ ئاسەواری
شەفەق نيوز– كەركوک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە رمیان ماڵیگ وە بان دانیشتگەیلی لە گەڕەک "فۆریە" لە پارێزگای کەرکوک.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شهفهق نیوز وت: ئی ماڵە یەکیگ لە کوەنترین ماڵەیل ناوچەگە، و دیاری کرد رمیانی بویە مدوو مردن کەسیگ و زەخمداری شەش کەس.
وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی دەسوەجی رەسینەس شوین رویداوەگە و دەسکردنە وە کارەیل رزگارکردن ئەو کەسەیلە لەژیر رمیاگەیل، لەهەمان وەخت ماشین فریاکەفتن رەسیە تا زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلبکەێد.
دیاریکرد، ئۆپراسیۆن مینەکردن تا ئیسە وەردەوامە ئەرا دڵنیابوین کە قوربانی تر لەژیر رمیاگەیل نییە وەگەرد ئامادەباشی دەزگایەیل پەیوەنیدار لە شوین رویداوەگە.
وەپای مەزەنەیل، کویەنیی بیناگە هووکار سەرەکی رمیانەگەیە، و چەوەڕێ ئەنجام لێکۆڵینەوە فەرمییەیلە کریەێد تا مدووەیل تهواو رووداوەگە دیاری بکرین.