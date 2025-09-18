کەرکوک.. مردن "ناخاڵەیگ" و زەخمداری دوو کەس وە رویداو مەنهۆل ئاوەڕۆ

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە پنرێزگای کەرکوک، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە رویداویگ دڵتەزن لە دەوروگەرد شار کەرکوک، لەدویای چگنە ناو 3 کراکار، یەکیگیان ناخاڵەس ئەرا ناو مەنهۆڵیگ ئاوەڕۆ مەوقەی کارەیل خاسەوکردن.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "یەکیگ لە کراکارەیل گیان لەدەسدا لە ئەنجام ناسیان لەناو مەنهۆڵەگە، و ئەو کراکارەیل ترەک قورتارکریان و ئەرا چارەسەرکلکریانە خەستەخانە".

وتیش "تەمەن کراکارەیل لەناوەین 15 تا 20 ساڵانن، خەڵک ناوچەیگن ناسریاگە وە کویچەی (عەمەل شەعبی)"، وتیش "قوربانیەگە ناوی عەبدولباری بەرزانە و تەمەنی 15 ساڵانە".

دیاریکرد، لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە.