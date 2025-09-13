کەرکوک.. مردن دوو خوەنەوار و زەخمداربوین وە رویداو هاتوچو جیا

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

فەرمانگەی تەندروسی کەرکوک، ئمڕوو شەممە، مردن چوار کەس راگەیان کە دووانیان خوەنەوارن، وەرد زەخمداری دوان وە رویداوەیل هاتوچوو لە نووچە جیاوازەیل پارێزگاگە.

قسەکەر فەرمانگەگە، سامان یابە، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "رویداو یەکەم لە نزیک ئەممار ئاو بارودخانە و پیەڵ سۆنە کولی بوی لە ئەنجام لەیەکەوداین ماشینیگ وە بارهەڵگریگ، لە ئەنجام ئوسامە تارق تاهڕ (لەداڵگبوی 2001) و یوسف ئومێد لەتیف (20 ساڵ) گیان لەدەسدان و ، سەنعان حەبیب ساڵح (1980) سەعید رەشید محەمەد (1958)، زەخمدرابوین و ئەرا خەستەخانە کلکریان".

وتیش، "رویداو دویەم لە نزیک حەفتە بازاڕ رویدایە، لە ئەننجام سێ کە دانشتگ کویچەی ئازادی زەخمداربوی، لەناویان زەکەریا های تیفور (23 ساڵ)، و بارودۆخیان ناجیگیرە، ئەرا خەستەخانەی فێرکاری ئازادی کلکریان تا چارەسەر پزشکی گونجیاگ وەربگرن".