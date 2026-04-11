کەرکوک.. مردن پیایيگ هەفتا ساڵە وە رویداو هاتوچو و دەسناین وەبان کارخانەیگ دروسکردن دەرمان ساختە
شفق نيوز- كركوک
سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن رانندەی تاکسیگ وە رویداو هاتوچو لەبان ری کەرکوک ـ شوان سەر وە سنوور ئاوای حەسار.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ماشین مەدەنییگ لەیەکەودایە وەرد ستوین کارەبا لەبان ری کەرکوک ـ شوان لە ئەنجام بویەسە مدوو دەسوەجی مردن رانندەگەی".
وتیش؛ " قوربانیەگە ناوی (م.ش.ت) تەمەنی 71 ساڵە، دانشتگ ناوچەی حوزەیرانە"، دیاریکرد"لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە وازکردنە".
لەرویداویگ جیا، ئاژانس هەواڵگێری و لێکۆڵینەوەیل فیدراڵی، ئمڕوو، دەسناین وەبان ماڵیگ لە کەرکوک راگەیان کە وەکارهاوریاس ئەرا دروسکردن و پڕکردن دەرمان پزیشکی و کەرەستەی جوانکاری ناوخوەیی لە ناو قوتی و پاکەتەیلیگ کە نیشانەی بازرگانی (مارکە) ساختە وەبانی بویە.
ئاژانسەگە لە بەیاننامەییگ کە رەسیە دەس شەفەق نیوز وت: ئەنجامداین ئی کارە لە لایەن وەرێوەبەرایەتی نواگیریکردن تاوانە رێکخریاگەیل بویە، کە دەس گردنە وەبان ئامێر و کەرەستەیلیگ کە ئەرا ساختەکاری وەکارتێد، لە ناویان کۆمپیوتەر و چاپکەر (پرێنتەر) ئەرا چاپکردن ستیکەر و چرییش ساختە و چەسپاندنیان وەبان قوتیەگە ئەرا خەڵەتانن هاوڵاتییەیل.
دیاریکرد، ئی بەرهەمەیلە لە ری تۆرەیل کۆمەڵایەتی جویر بەرهەم ئەسڵی وەبازاڕ کریایە، وتیش دوو توومەتبار دەسگیر کریانە کە دەسیان لەی کارە بویە.
ئاشکرایکرد، قسەی توومەتبارەیل وەرگیریاس دان دانانە وە راسی دۆسێەگە، و رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان گیرێدەوەر.