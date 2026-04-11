‏کەرکوک.. مردن پیایيگ هەفتا ساڵە وە رویداو هاتوچو و دەسناین وەبان کارخانەیگ دروسکردن دەرمان ساختە

كركوک

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن رانندەی تاکسیگ وە رویداو هاتوچو لەبان ری کەرکوک ـ شوان سەر وە سنوور ئاوای حەسار.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ماشین مەدەنییگ لەیەکەودایە وەرد ستوین کارەبا لەبان ری کەرکوک ـ شوان لە ئەنجام بویەسە مدوو دەسوەجی مردن رانندەگەی".

‏وتیش؛ " قوربانیەگە ناوی (م.ش.ت) تەمەنی 71 ساڵە، دانشتگ ناوچەی حوزەیرانە"، دیاریکرد"لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە وازکردنە".

‏لەرویداویگ جیا، ئاژانس هەواڵگێری و لێکۆڵینەوەیل فیدراڵی، ئمڕوو، دەسناین وەبان ماڵیگ لە کەرکوک راگەیان کە وەکارهاوریاس ئەرا دروسکردن و پڕکردن دەرمان پزیشکی و کەرەستەی جوانکاری ناوخوەیی لە ناو قوتی و پاکەتەیلیگ کە نیشانەی بازرگانی (مارکە) ساختە وەبانی بویە.

‏ئاژانسەگە لە بەیاننامەییگ کە رەسیە دەس شەفەق نیوز وت: ئەنجامداین ئی کارە لە لایەن وەرێوەبەرایەتی نواگیریکردن تاوانە رێکخریاگەیل بویە، کە دەس گردنە وەبان ئامێر و کەرەستەیلیگ کە ئەرا ساختەکاری وەکارتێد، لە ناویان کۆمپیوتەر و چاپکەر (پرێنتەر) ئەرا چاپکردن ستیکەر و چرییش ساختە و چەسپاندنیان وەبان قوتیەگە ئەرا خەڵەتانن هاوڵاتییەیل.

‏ دیاریکرد، ئی بەرهەمەیلە لە ری تۆرەیل کۆمەڵایەتی جویر بەرهەم ئەسڵی وەبازاڕ کریایە، وتیش دوو توومەتبار دەسگیر کریانە کە دەسیان لەی کارە بویە.

‏ئاشکرایکرد، قسەی توومەتبارەیل وەرگیریاس دان دانانە وە راسی دۆسێەگە، و رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان گیرێدەوەر.

