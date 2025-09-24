کەرکوک..پلیان تانکەریگ نەفت بوودە مدوو بەسیان ری "رەحیم ئاوە" (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەرداتانکەریگ نەفت رەش لەبان پیەڵ رەحیم ئاوە لە باکوور شارەگە پلیایە، بویەسە مدوو بەسانن ریەگە وەشیوەی تەواو لەنوای هامشوو ماشینەیل.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "رویداوەگە مە،قەی رەدبوین تانکەریگ وەبان پیەڵەگە رویدا، بوەیسە مدوو پلیان و دزەکردن بەشیگ لەو نەفتە وەپی بویە".

وتیش؛ "تیم وەرگیری شارستانی رەسیەس ئەرا شوین رویداوەگە و نواگیری کردیە لە درویژەوبوین نەفتەگە یا هیزگردن ئاگر" وتیش"لایەنەیل ئەمنی ریەگەبەسانە ئاراستەگە ئەرا ری جیگرەوەی اڵشتکردنە تا مەقەی بەرزەوکردن تانکەرەگەو دوارە وازکردن ریەگە وەروی هامشوو هاوڵاتیەیل".

دووپاتکرد "تیمیگ تایوەت هەڵسیانە وەسەرپەرشتیکردن کارەیل دزەکردن و لاوردن وەجیماگەیل رویداوەگە"ئاشکرایکرد "رویداوەگە تا ئیسە زەرەد گیانی نەداشتیە، تیمەیل تەکنیکی وەردەوامن لە کارەیل گلەوداین بارودۆخەگە ئەرا سروشتی وە زویترین وەخت".