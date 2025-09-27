کەرکوک.. زەخمداری دوو کەس لە ئەنجام هیزگردن ئاگر لەناو دوکانیگ کەرەستەیل کارەبایی

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ ئەمنی لە وەڕیەوبەرایەتی وەرگری شارستانی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە زەخمداربوین دوو کەس وە مدوو هیزگردن ئاگریگ لەناو دوکانیگ کەرەستەیل کارەبایی لەناوڕاس شارەگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: یەکیگ لە دوکانەیل فرووشتن کەرەستەیل کارەبایی لە ناوچەی كمبتلر ناوڕاس کەرکوک وەمدوو شۆرەت کارەبایی ئاگر لەناوی هیزگرد، دیاری کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە، و دەسکردن وە کپەوکردن ئاگرەگە و نەیشتن بڕەسێدە دوکان و بازاڕەیل شانی.

وتیش: زەرەدەیل دارایی گەورەیگ لە ئاگرەگە بویەو لەناو چشتەیل دوکانەگە، و دوو کەسیش تویش تاسیان و سوزیان سووکیگ هاتنە ئەرا خەسەخانە بریان، وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی تا چەن ساعەتیگ کار مردن ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە لەوەر ئەوە کە ئەو چشتەیلە زەوی ئاگر سیننن.

سەرچەوەگە وتیش: وەڕیەوبەرایەتی وەرگری شارستانی لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کرد، و دووپات لە گرنگی پابەندبوین خاوەن دوکانەیل کرد وە ریکارەیل بیوەیی گشتی ئەرا دویرکەفتن لەیجویرە رویداویگ.