کەرکوک.. زەخمداربوین قایمقام وە پەلاماريگ مەوقەی هەڵمەت لاوردن زیایچگەیل

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە زەخمداربوین قایمقام کەرکوک، فەلاح خەلیل، لە ئەنجام تویشهاتنی وە پەلاماریگ وە وەکارهاوردن چشتەیل تیژیگ مەوقەی بەشداریکردنی لە هەڵمەتیگ ئەرا لاوردن زیایچگەیل لەناو شارەگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەلامارەگە مەوقەی جیوەجیکردن هەڵمەتەگە رویدا، کە بویە مدوو زەخمداربوینی و کل کریا ئەرا خەسەخانە ئەرا وەرگردن چارەسەری.

هەمیش وت: هیزە ئەمنییەیل دەسکردنە ریکارە خوازیاگەیل، و لێکولینەوە واز کردن ئەرا زانستن وردەکارییەیل رویداوەگە و ئەو لایەنەیلە کە لەناوی بوینە.