‏کەرکوک دەوام فەرمی سوو سێشەممە کەێدە پشوو
2025-11-24T13:23:47+00:00

‏شفق نیوز - کەرکوک

‏پارێزگار کەرکوک، ڕێبوار تاڵەبانی، ئمڕوو دووشەممە، بڕیاردا وە پەکخسن دەوام فەرمی لە دیوان پارێزگا و فەرمانگە پەیوەندیدارەیل ئەرا رووژ  سێشەممە.

‏نووسینگەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە  ئاژانس شەفەق نیوز، رایگەیان: "پارێزگار کەرکووک، ڕێبوار تەها، بڕیاردا وە پەکخسن دەوام فەرم ئەرا رووژ   سێشەممەی بانان (2025/11/25)، لە دیوان پارێزگا و فەرمانگە پەیوەندیدارەیل، بیجگە لە فەرمانگە خزمەتگوزارییەیل."

‏وتیش: "هەمیش، دەوام لە مەکتەو و باخچەیل مناڵەیل پەکخرێد، و پەخسن  دەوام لە زانکۆ، کۆلێژ، و پەیمانگایەیل  وەپای  هەڵسەنگاندن خوەیان بوود." دیاریکرد " بڕیارەگە هاوکاتە وەرد ساڵ رووژ شەهیدبوینی فاتمە الزهراء."

‏چەندین پارێزگای ترەک لە وەرین راگەیاندبوین   دەوام فەرمی ئەرا رووژ  سێشەممەی ئایندە وە بوونەی هەمان بوونە کرێدە پشوو،  بڕیارەگە پارێزگایەیل مەیسان، بابل، کەربەلا، واسیت، زیقار، و بەسڕە گرێدەو.

