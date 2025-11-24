کەرکوک دەوام فەرمی سوو سێشەممە کەێدە پشوو
شفق نیوز - کەرکوک
پارێزگار کەرکوک، ڕێبوار تاڵەبانی، ئمڕوو دووشەممە، بڕیاردا وە پەکخسن دەوام فەرمی لە دیوان پارێزگا و فەرمانگە پەیوەندیدارەیل ئەرا رووژ سێشەممە.
نووسینگەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، رایگەیان: "پارێزگار کەرکووک، ڕێبوار تەها، بڕیاردا وە پەکخسن دەوام فەرم ئەرا رووژ سێشەممەی بانان (2025/11/25)، لە دیوان پارێزگا و فەرمانگە پەیوەندیدارەیل، بیجگە لە فەرمانگە خزمەتگوزارییەیل."
وتیش: "هەمیش، دەوام لە مەکتەو و باخچەیل مناڵەیل پەکخرێد، و پەخسن دەوام لە زانکۆ، کۆلێژ، و پەیمانگایەیل وەپای هەڵسەنگاندن خوەیان بوود." دیاریکرد " بڕیارەگە هاوکاتە وەرد ساڵ رووژ شەهیدبوینی فاتمە الزهراء."
چەندین پارێزگای ترەک لە وەرین راگەیاندبوین دەوام فەرمی ئەرا رووژ سێشەممەی ئایندە وە بوونەی هەمان بوونە کرێدە پشوو، بڕیارەگە پارێزگایەیل مەیسان، بابل، کەربەلا، واسیت، زیقار، و بەسڕە گرێدەو.