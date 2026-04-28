‏کەرکوک.. دەسگیرکردن ٢٢ کووچبەر ئەفغانی لە دووبز و قەرەهەنجیر

‏شەفەق نیوز - کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای کەرکووک، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان هێزە ئەمنییەیل توەنستنە 22 کەس لەو کووچبەرە نایاسایییەیلە کە ناسنامەی ئەفغانی دیرن دەسگیر بکەن، یەیش لە چوارچمگ هەڵمەتەیل بەردەوام ئەرا شوونگیری ئەو کەسەیلە کە سەرپێچی مەرجەیل نیشتەجیبوین کردنە و ئەو بیانییەیلە کە مووڵەت یاسایی نەیرن.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "مەفرەزەیل ناوچەی ئەمنی چوار وە دەسمیەتی وەگەرد بەش پۆلیس دووبز، ئۆپەراسیۆنیگ ئەمنی ئەنجام دان و بویە مدوو دەسگیرکردن 22 کەس وە رەگەز ئەفغانی کە وە شێوەیگ نایاسایی هاتنە ناو وڵات، ئۆپراسیۆنەگە لە چوارچمگ رێکارەیل توند و تیژیگە ئەرا چەودێریکردن دۆسیەی نیشتەجێبوون و هاتوچویە لەناو پارێزگاگە."

‏هەمیش وت: "دەسگیرکریاگەیل کل کریانە ئەرا بنکەی پۆلیس قەرەهەنجیر، و لایەنەیل پەیوەندیدار دەس کردنە وە گردنەوەر رێکارەیل یاسایی پێویست وەپای یاسا کاروەپیکریاگەیل، تا ئەرا لایەنەیل تر کلبکریەن".

‏سەرچەوەگە دیاریکرد ئی کارە بەشیگە لەو هەڵمەتەیلە کە فەرماندەیی پۆلیس کەرکووک ئەنجامی دەێد ئەرا قایمکردن ئەمنییەت ناوخوەی و وەرگری لە هەر جوورە کاریگ کە کاریگەری بەد بیاشوود لەبان ئارامی پارێزگاگە.

