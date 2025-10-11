کەرکوک.. دەسگیرکردن پولیسیگ تەقە لە گەنجیگ کردگە

شەفەق نيوز– كەركوك

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە. گەنجیگ وە گولەی دەوریەیگ ئەمنی زەخمدار بوی دویای ئەوە کە رازی نەوی لە خاڵیگ ئەمنی لە. ناوچەی شۆرجە ناوڕاس شارەگە بوسێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ ئەمنی، شەفەق ئمڕوو، تەقە لە گەنجیگ وە کووڵ ماتووڕسکڵیگ کرد، لە ناوچەی شۆرجە، دویای ئەوە کە وە فەرمان ئەوان لە خاڵەگە نەوسیا، کە زەخمدار بوی.

وتیش: لە لێکولینەوە دەرکەفت کە ئەو قولیسڵ کە تەقە لەلی کرد دەسگیر کریا وەگورەی مادەی (405) لە یاسای سزادان عراقی، وە توومەت دەسکردن وە کوشتن، و گەنجە زەخمدارەگە وەگەرد بڕادەرەگەی دەسگیر کریا، وەگورەی مادەی (240).

سەرچەوەگە وتیش: هیزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کردن.