کەرکوک.. دەسگیرکردن "ئەبولبەرا" کە بەشداری لە ئۆپەراسیۆنەیل لەسێدارەداین و تیرۆرکردن کردگە

هەواڵگری سەربازی عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنیگ چۊنیەتی لە پارێزگای کەرکوک راگەیان، کە بویە هووکار دەسگیرکردن داواکریاییگ وە توومەتەیل پەیوەندیدار وە تیرۆر، کە وت: بەشداری لە ئۆپەراسیۆنەیل لەسێدارەداین و تیرۆرکردن کردگە کە مەدەنییەیل و ئەندامەیل ئەمنی کردیەسە ئامانج.

هەواڵگری لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دیاری کرد کە ئۆپەراسیۆنەگە جیوەجی کریاگە وە رینمایی لەلایەن وەڕێوەبەر هەواڵگری سەربازی، و وە چەودیاری لە بەش هەواڵگری و ئاسایش لە فیرقەی پیادەی هەشتەم، و لە بنەمای زانیارییەیل وردیگ کە شۊن ئامادەبوین توومەتبارەگە لەناو یەکیگ لە ماڵەیل نیشتەجیبوین لە قەزای دوبز دیاری کردگە.

بەیاننامەگە وتیش: دەسگیرکریایەگە وە "ئەندامیگ رخدار" هەژمار کریەێد و بەشداری لە چەن ئۆپەراسیۆنیگ کردگە، لەناویانیش لەسێدارەداین سێ ئەندام لە حەشد شەعبی لە بازاڕ حەویجە لە ساڵ 2015، بیجگە ئەوە دەسی لەناو تیرۆرکردن موختار ناوچەیگ، و تیرۆرکردن ئەندازیاریگ لە پارێزگای کەرکوک بویە.

لەی باوەت، سەرچەوەیگ ئەمنی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەسگیرکریایەگە وەناو "ئەبولبەرا"، و یەکیگ لە سەرکردەیل پەلامارەگە بویە لەبان شار کەرکوک لە ساڵ 2015.

هەمیش وت: دریاسە لایەنە تایبەتمەندەیل وەپای بنەمایەیل ئەرا تەواوکردن ریکارە یاساییەیل وەرانوەری.