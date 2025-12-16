‏کەرکوک.. ئازادکردن رفیاییگ خەڵک بەغدا وە وەختیگ پەیمانەیی

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ پۆلیس ناوخوەیی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە ئازادکردن پیایگ خەڵک بەغدا کە تویش رفانن هاتگە بریاسە باشوور خوەرهەڵات پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مەفرەزەیل پۆلیس لێلان، وە سەرپەرشتی عەمید رزگار تبلۆ، توەنستن رفیایگ ئازاد بکەن. کە تەمەنی 28 ساڵە، لەدویای ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی لە نزیک ناوچەگە ئەنجامدریا.

‏وتیش "رفیایەگە دویەشەو لە بەغدا رفیاس، رفێنەرەیل ئەرا کەرکوک بردنەسێ تەقەلای شاردنەوەی دانە لە ناحیەی لێلان، تەقەلای هەواڵگێری و چەودێری ئەمنی هویر وەردەوام بوی تا شوینەگەی دیاریکریا و کۆتایی وە ئۆپراسیۆن رفانەگە هات وەبی رویدان زەخمداری.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد، دەزگا ئەمنیەیل رێکار یاسایی هەوەجەکریاگ گردنەسە وەر وەرانوەر تاوانبارەیل رویداوەگە، دووپاتکرد تەقەلایەیل وەردەوامە ئەرا دەسگیرکردن گشت ئەو کەسەیلە بەشدارن لە رفاننەگە.

