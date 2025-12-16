کەرکوک.. ئازادکردن رفیاییگ خەڵک بەغدا وە وەختیگ پەیمانەیی
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ پۆلیس ناوخوەیی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە ئازادکردن پیایگ خەڵک بەغدا کە تویش رفانن هاتگە بریاسە باشوور خوەرهەڵات پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مەفرەزەیل پۆلیس لێلان، وە سەرپەرشتی عەمید رزگار تبلۆ، توەنستن رفیایگ ئازاد بکەن. کە تەمەنی 28 ساڵە، لەدویای ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی لە نزیک ناوچەگە ئەنجامدریا.
وتیش "رفیایەگە دویەشەو لە بەغدا رفیاس، رفێنەرەیل ئەرا کەرکوک بردنەسێ تەقەلای شاردنەوەی دانە لە ناحیەی لێلان، تەقەلای هەواڵگێری و چەودێری ئەمنی هویر وەردەوام بوی تا شوینەگەی دیاریکریا و کۆتایی وە ئۆپراسیۆن رفانەگە هات وەبی رویدان زەخمداری.
سەرچەوەگە دیاریکرد، دەزگا ئەمنیەیل رێکار یاسایی هەوەجەکریاگ گردنەسە وەر وەرانوەر تاوانبارەیل رویداوەگە، دووپاتکرد تەقەلایەیل وەردەوامە ئەرا دەسگیرکردن گشت ئەو کەسەیلە بەشدارن لە رفاننەگە.