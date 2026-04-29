⁨کەرکووک و دیالە.. کوشیان ژنیگ لەئەنجام دەمەقاڵیگ خبزانی و دەسگیرکردن بکوش خاوەن نووسینگەی دراو مەوقەی دزیکردن چەکدار

شەفەق نیوز - کەرکووک / دیالە

سەرچەوەیگ ئەمنی ئاگادار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە ژنیگ کوشیاس وە ئامراز تیژیگ لەناو یەکیگ لە ئاوایەبل ناحیەی "ئاڵتوون کوپری" لە باکوور پارێزگای کەرکووک، لەوەر ناکۆکییەیلیگ خیزانی وەرین.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "مەفرەزەیل بەش پولیس دووبز/ بنکەی پولیس ئاڵتوون کوپری، بازنەیگ ئەمنی لە دەور شوین رویداوەگە چەسپانن، و لێکۆڵینەو لە کوشیان ژنەگە لەناو ئاوای (سەربیر) سەروە ناحیەگە واز کردن، دۊای ئەوەگ تویش چەقووخواردن بوی کە دەسوەجی بویە هووکار کوشیانی".

سەرچەوەگە وتیش: "ریکارەیل یاسایی وەرانوەر ئەو کەسە کە بویەسە هووکار تاوانەگە وەردەوامە، وەگەرد جیوەجیکردن وەدۊاکەفتن ئەمنی ئەرا رادەسکردنی وە دادگا وەپای فەرمانە یاساییەیل".

لەلاییگ ترەک، هیزەیل پولیس پارێزگای دیالە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی جۊری جیوەجی کردن کە بویە مدوو دەسگیرکردن بکوش خاوەن نووسینگەی دراو لە ئاوای (زهێرات)، دۊای ئەوەگ تاوانەگەی لە هەفتەی گوزەشتە ئەنجامدا.

دیاری کرد کە چەکداریگ رووژ دوشەممە، 13ی نیسان، دزیکردن لە نووسینگەیگ ئەرا دراو جیوەجی کرد و چەکەگەی وەرانوەر خاوەنەگەی کیشا وە داواکردن پڕکردن کیسەیگ وە پۊل لەلی، باوجی قوربانییەگە تەقەلا وەرگری بکەێد دۊای ئەوەگ دەوانچەیگ کیشا، کە یەیش هیشا پەلاماردەرەگە تەقە لەلی بکەێد و دەسوەجێ بکوشێدەی.