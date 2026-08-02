کەرکووک.. دەسگیرکردن توومەتباریگ وە تاوان کوشتن و چەقوولیدان خوەنەواریگ زانکۆ لە کاریگ دزیکردن

شەفەق نیوز - کەرکووک

پۆلیس کەرکووک، ئمڕوو یەکشەممە، توومەتباریگ وە تاوان کوشتن دەسگیر کرد دۊای کەمتر لە سەعاتیگ لە جیوەجیکردنی، لە وەختیگ خوەنەواریگ زانکۆ زەخمدار بۊ لەوەر چەقوولیدانی لەوەخت دزین ماتووڕسکیلەگەی لە رۊداویگ جیاواز.

فەرماندەیی پۆلیس کەرکووک، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد، کە مەفرەزەیل بنکەی پۆلیس "تسعین"، تۊنستن هۊردەکارییەیل تاوان کوشتنەگە ئاشکرا بکەن و توومەتبارەگە دەسگیر بکەن دۊای وەرگن خەوەریگ وە رۊداوەگە، و دیاری کرد کە لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل نیشان دان کە تاوانەگە لەوەر ناکۆکییگ لەناوەین هەردوگ لایەنەگە لەڕی پلاتفۆرمەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتییەو رۊ دا کە رەسیە دەمەقاڵیگ و وە کوشیان یەکیگیان کووتایی هات.

زیای کرد کە توومەتبارەگە دەسگیر کریا وەرجە تەقەلای واینی، و لەوەخت لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل دان نا وە جیوەجیکردن تاوانەگە، وەرجە رەوانەکردنی ئەرا دادگا وەپای بڕگەیل ماددەی (406) لە یاسای سزایەیل.

لە رۊداویگ جیاواز، سەرچەوەیگ پزیشکی لە فەرمانگەی تەندروسی کەرکووک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە خوەنەواریگ زانکۆ کە تەمەنی رەسێدە (21 ساڵ) زەخمدار بۊ دۊای زەخمداربوینی وە چەقوو وەدەس کەسەیل نادیاریگ لە گەڕەک عەسکەری لەوەخت دزین ماتووڕسکیلەکەی.

وسەرچەوەگە دیاری کرد، کە زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە بریا، تەندروسیی جیگیرە، لە وەختیگ هیزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوەیگ لە رۊداوەگە واز کردن و دەس کردنە وەشۊنکەفتن توومەتبارەیل.