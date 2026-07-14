‏کەرکووک.. دەزگاى دەسپاکی و ئەمنى شوین داواکریاگیگ کەفن کە نزیکە لە "جومەیلی"

‏شەفەق نیوز ـ کەرکووک

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگاى کەرکووک، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا هێزیگ ئەمنى هاوبەش کە مەفرەزەیگ لە نووسینگەى دەزگاى دەسپاکی یاوەرییان کەێد، ئۆپراسیۆنیگ مینەکردن لە کویچەی "قادسیە" ئەنجام دایە، ئەرا مینەکردن داواکریاگیگ لە دادگا کە نزیکە لە بریکار وەزارەت نەفت ئەرا کاروبار پاڵاوتن، عەدنان جومەیلی کە دەسگیرکریاگە.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ هێزەگە ئاخڵەی و رێوشوێن ئەمنى تووند لە دەوروگەرد ناوچەگە گردیە، یەیش لەچوارچمگ تەقەلایەیل وەدویاچگن ئەو داواکریاگە کە فەرمان دەسگیرکردن دادوەرى ئەراى دەرچگە وە توومەتەیل پەیوەست وە گەندەڵى دارایى و کارگێڕى.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد هێزەگە نەتوەنستیە ئەو کەسە لە ماڵەکەى لەو ناوچەیە پەیابکەن، و پشتڕاستیکرد دەزگا چەودێری و ئەمنیەیل وەردەوامن لە لێکۆڵینەوە و شوینکەفتن ئەو کەسەیلە کە لەو دۆسیە چەقیانە ئەرا تا بیریەنە دەس دادگا.

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