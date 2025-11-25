‏رەنگ سویرەدێز.. ئاست بەدیگ کوالێتی وا و بەرزبوین وەرچەویگ پیسبوین لە بەغدا توومارکرێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ ئمڕوو سێشەممە، پایتەخت بەغدا وە ئاسمانیگ پوشیاگ وە ئەور دووکەڵ پیسیگ هەڵسیا، کە جویر تەمیگ لە کەشوهەوا تێدە وەرچەو.

‏ سادق عەتیە، شارەزای کەشوهەوا، لە پۆستیگ لەبان تووڕەیل کۆمەڵایەتی (فەیسبووک) نویسانیە: "پەیمانەی کوالێتی وا لە شار بەغدا رەنگ سویرەدێز توومار کرد، کە هشارەی ئاشکرایگە ئەرا بەدی دۆخ ژینگە و بەرزەوبوین ئاست پیسکەرەیل هەوا، یەیش وەمدوو بی جویلەیی هەوا و بڵاوبوین کارگەیل نادروس و نایاسایەیل و کردارەیل سزەمەنی وەجیماگەیل وەشیوەی هەڕەمەکی".

‏وتیش: مەودای نوڕین ئاسۆیی وە مدوو دوکەڵ داوەزیاس ئەرا ئاست نزمیگ، لە وەختیگ دانشتگەیل پایتەخت لەناو ئەور خەسیگ دوکەڵ زندگی کەن کە زەرد وە ژینگە و تەندروسی مرۆڤ رەسنێد.

‏لەلایگیش سەرچەوەی "عراق سەوز" تایوەت وە کاروبار ژینگە خەوەردا لە زیایبوین خەسی غازەیل وە تایوەت دووانەی ئۆکسید کبریت (SO2) لە کەش بەغدا.

