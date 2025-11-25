رەنگ سویرەدێز.. ئاست بەدیگ کوالێتی وا و بەرزبوین وەرچەویگ پیسبوین لە بەغدا توومارکرێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
ئمڕوو سێشەممە، پایتەخت بەغدا وە ئاسمانیگ پوشیاگ وە ئەور دووکەڵ پیسیگ هەڵسیا، کە جویر تەمیگ لە کەشوهەوا تێدە وەرچەو.
سادق عەتیە، شارەزای کەشوهەوا، لە پۆستیگ لەبان تووڕەیل کۆمەڵایەتی (فەیسبووک) نویسانیە: "پەیمانەی کوالێتی وا لە شار بەغدا رەنگ سویرەدێز توومار کرد، کە هشارەی ئاشکرایگە ئەرا بەدی دۆخ ژینگە و بەرزەوبوین ئاست پیسکەرەیل هەوا، یەیش وەمدوو بی جویلەیی هەوا و بڵاوبوین کارگەیل نادروس و نایاسایەیل و کردارەیل سزەمەنی وەجیماگەیل وەشیوەی هەڕەمەکی".
وتیش: مەودای نوڕین ئاسۆیی وە مدوو دوکەڵ داوەزیاس ئەرا ئاست نزمیگ، لە وەختیگ دانشتگەیل پایتەخت لەناو ئەور خەسیگ دوکەڵ زندگی کەن کە زەرد وە ژینگە و تەندروسی مرۆڤ رەسنێد.
لەلایگیش سەرچەوەی "عراق سەوز" تایوەت وە کاروبار ژینگە خەوەردا لە زیایبوین خەسی غازەیل وە تایوەت دووانەی ئۆکسید کبریت (SO2) لە کەش بەغدا.