‏رەسیە بان 156هەزار.. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی و 156 هەزار دینار رەدکر لە ساعەت یەک نیمەڕوو.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 156100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە شەوەکی ئمڕوو نرخ دۆلار رەسیە 154900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 156500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 155500 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 155750 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 155700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏

‏‌

‏