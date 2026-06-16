‏رەسیە بان 156هەزار.. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏رەسیە بان 156هەزار.. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
2026-06-16T10:51:49+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو سێشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر بەرزەوبوی و 156 هەزار دینار رەدکر لە ساعەت یەک نیمەڕوو.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 156100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە شەوەکی ئمڕوو  نرخ دۆلار رەسیە 154900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 156500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 155500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 155750 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 155700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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