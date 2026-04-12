رەدبوین 6 ملیۆن بەرمیل لە نەفت عراقی و سعودی لە گەروو هورمز

ماڵپەڕ (TankerTrackers) تایبەتمەن وە چەودیاریکردن کەشتییەیل، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکراي رەدبوین کەشتییەیلێگ كرد کە دوو ملیۆن بەرمیل لە نەفت عراقی، و چوار ملیۆن تر لە نەفت سعودی هەڵگردنە، لە گەروو هورمز وەرەو بازاڕەیل جەهانی.

ئاژانس "بلومبێرگ" چەودیاریکردن دەرچگن سێ کەشتی نەفتهەڵگر گەپ کرد کە نەفت خاو سعودی و عراقی هەڵگردنە لە کەنداو لەڕی گەرووەگە شەوەکی دۊکە شەممە، کە یەیش نشان بەرزەوبوینیگ "گەورە" کەێد لە رەوانەبوین نەفت لە خوەرهەڵات ناوڕاس وەگەرد کەمەوبوین تونی گرژییە سەربازییەیل.

و ئی جویلە دەریاوانییە دویای لێدوانەیلێگ تێد ئەرا دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، کە لەناوی دووپات کرد کە کرانەوە لە کەرت وزە بویەسە کارێگ "نزیک" وەگەرد دووارە وازکردن گەرووەگە، دویای راگەیانن وسانن تەقە لەناوەین واشنتۆن و تاران ئەرا ماوەی دوو هەفتە وەک ئامادەکارییگ ئەرا ئاشتییگ هەمیشەیی، دویای ململانێیگ سەربازی کە نزیکەی 40 رووژيگ وەردەوام بوی.

و داتایل دەریاوانی ئاماژە دەن ئەرا ئەوەگ جویلەی هاتووچو دەس کردیە وە گلەوداین هێز خوەی وە شیوەیگ پلەپلە؛ کاتێگ یەکەم دوو رووژيگ لە "ئاگربەسەگە" توومار کریاس وە رەدبوین نزیکەی 12 کەشتی تەنیا، وەرجە ئەوەگ شمارەیلە باز بیەن ئەرا ئاستەیل ئیسەیان وەگەرد گلەوخواردن متمانە ئەرا زنجیرەیل دابینکردن جەهانی.