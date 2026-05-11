رەدبوین کەشتی گەپیگ بارکریاگ وە نەفت عراقی لە گەروو هورمزەو

ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی، رووژ دووشەممە، خەوەردا کە کەشتییگ نەفتی گەپ کە نەفت خاو عراقی هەڵگردگە لە گەروو هورمز وەرەو ڤێتنام رەد بوی.

ئاژانسەگە دیاری کرد کە کەشتییەگە "لەو رێڕەوە کە لەلایەن ئیرانەو دیاری کریاگە لە گەروو هورمز" رەد بویە، لەسای ئەو ئاڵووزییە ئەمنییەیل کە لە ناوچەگە روی لە بەرزەوبوینن.

باسم محمد بریکار وەزارەت نەفت عراقی، لە هەفتەی گوزەشتە وت: گەروو هورمز دەروازەی سەرەکییە ئەرا هەناردەکردن نەفت عراقی، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە جیگر وەردەسەیلە هەمان توانایی دابین نیەکەن، و داوای ئەرا تەرخانکردن بودجەیگ پەنج ساڵەی سەروەخوەی کرد ئەرا کەرت نەفتی.