رێکخریاگ ناودەوڵەتی: کووچکردن وەردەوامە لە عراق وە قۆناغ شەشەم چوود

شەفەق نیوز ـ هەولێر

یەرۆک نوێنەرایەتی رێکخریاگ ناودەوڵەتی کووچ لە عراق، باسکال راینتجینز، ئمڕوو یەکشەممە، دووپاتکرد کووچکردن بڕیگ هاوڵاتی عراقی ئەرا دەیشت وەردەوامە، هەوجە وە رێکخسن یاسا و رێکارەیلیگ پەیوەنیدار وەی دۆسیە کەێد ئەرا سنووردارکردن کووچ لە وڵاتەگە.

یەیش لە وتاریگی هات لە یەکەمین کووبوینەوەی رێکەفتن کووچ لە هەرێم کوردستان وە ئامادەبوین پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە هەولێر.

سەرۆک نوێنرایەتیەگە وت، کووچکردن لە عراق وەردەوامە وەگەرد هەرێم کوردستان، وتیش ئێ دۆسیە وە قۆناغ هەستیاریگ رەدبوود لەژیر سا ئەو بارودۆخە کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد.

راینتجینز داوا لە حکومەت هەرێم و حکومەت فیدڕاڵی کەێد دۆسیەی کووچ رێکبخەن ئەرا پاراستن شکۆی مرۆڤ، ئەوزەڵداین وە کۆمەڵگای چالاک.