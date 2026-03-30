کۆریای باشوور 60 هاوڵاتی خوەی لە عراق بەێدە دەێشت
شەفەق نیوز - ئەڵگەردان تایبەت
کۆریای باشوور، ئمڕوو دوشەممە، چووڵکردن 60 کارکەر لە هاووڵاتییەیل خوەی راگەیان کە لە کۆمپانیا چالاکەیل ناو عراق کار کەن، یەیش لە سا ئەو جەنگە کە لە خوەرهەڵات ناوڕاس وەردەوامە.
رووژنامەی "کۆریا تایمز" لە خەوەریگ لە ماڵپەڕەگەی، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردان ئەرای کردگە، لە زوان وەزارەت دەێشت کۆریای باشوور بڵاویکرد: کارکەرەیل لە ماوەی ناون 18 تا 29ی ئازار/ مارس، عراق وەجیهیشتنە ئەرا وڵاتەیل هاوسا جویر کوەیت و تورکیا و ئوردن چگنە، یەیش لەبان تەمەی باڵیۆزخانەی کۆریا لە عراق و وە دەسمیەتی کارمەندەیل باڵیۆزخانەگە.
رۆژنامەگە دیاری کرد سێ هاووڵاتی ترەک کۆری، رووژ جمعەی گوزەشتە، لە لوبنان چگنە تورکیا، لەوەختیگ کۆریا خەریک دەرکردن هاووڵاتییەیل خوەیە لە خوەرهەڵات ناوڕاس.
وە گشتی، وەزارەت دەێشت کۆریای باشوور دیاریکرد نزیکەی 1500 کۆری لە دەسوەپیکردن جەنگەوە وە دەسمیەتی وەزارەتەگە ناوچەگە چووڵ کردنە.