‏کۆریای باشوور 60 هاوڵاتی خوەی لە عراق بەێدە دەێشت

2026-03-30T14:41:28+00:00

شەفەق نیوز - ئەڵگەردان تایبەت

‏کۆریای باشوور، ئمڕوو دوشەممە، چووڵکردن 60 کارکەر لە هاووڵاتییەیل خوەی راگەیان کە لە کۆمپانیا چالاکەیل ناو عراق کار کەن، یەیش  لە سا ئەو جەنگە کە لە خوەرهەڵات ناوڕاس وەردەوامە.

‏رووژنامەی "کۆریا تایمز" لە خەوەریگ لە ماڵپەڕەگەی، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردان ئەرای کردگە، لە زوان وەزارەت دەێشت کۆریای باشوور بڵاویکرد:  کارکەرەیل لە ماوەی ناون 18 تا 29ی ئازار/ مارس، عراق وەجیهیشتنە ئەرا وڵاتەیل هاوسا جویر کوەیت و تورکیا و ئوردن چگنە، یەیش  لەبان تەمەی باڵیۆزخانەی کۆریا لە عراق و وە دەسمیەتی کارمەندەیل باڵیۆزخانەگە.

‏رۆژنامەگە دیاری کرد  سێ هاووڵاتی ترەک کۆری، رووژ جمعەی گوزەشتە، لە  لوبنان چگنە تورکیا، لەوەختیگ  کۆریا خەریک دەرکردن هاووڵاتییەیل خوەیە لە خوەرهەڵات ناوڕاس.

‏وە گشتی، وەزارەت دەێشت کۆریای باشوور دیاریکرد  نزیکەی 1500 کۆری لە دەسوەپیکردن جەنگەوە وە دەسمیەتی وەزارەتەگە ناوچەگە چووڵ کردنە.

