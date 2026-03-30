‏کۆریای باشوور 60 هاوڵاتی خوەی لە عراق بەێدە دەێشت

‏کۆریای باشوور، ئمڕوو دوشەممە، چووڵکردن 60 کارکەر لە هاووڵاتییەیل خوەی راگەیان کە لە کۆمپانیا چالاکەیل ناو عراق کار کەن، یەیش لە سا ئەو جەنگە کە لە خوەرهەڵات ناوڕاس وەردەوامە.

‏رووژنامەی "کۆریا تایمز" لە خەوەریگ لە ماڵپەڕەگەی، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردان ئەرای کردگە، لە زوان وەزارەت دەێشت کۆریای باشوور بڵاویکرد: کارکەرەیل لە ماوەی ناون 18 تا 29ی ئازار/ مارس، عراق وەجیهیشتنە ئەرا وڵاتەیل هاوسا جویر کوەیت و تورکیا و ئوردن چگنە، یەیش لەبان تەمەی باڵیۆزخانەی کۆریا لە عراق و وە دەسمیەتی کارمەندەیل باڵیۆزخانەگە.

‏رۆژنامەگە دیاری کرد سێ هاووڵاتی ترەک کۆری، رووژ جمعەی گوزەشتە، لە لوبنان چگنە تورکیا، لەوەختیگ کۆریا خەریک دەرکردن هاووڵاتییەیل خوەیە لە خوەرهەڵات ناوڕاس.

‏وە گشتی، وەزارەت دەێشت کۆریای باشوور دیاریکرد نزیکەی 1500 کۆری لە دەسوەپیکردن جەنگەوە وە دەسمیەتی وەزارەتەگە ناوچەگە چووڵ کردنە.

